Из московской школы эвакуировали более 130 человек

Из-за ложного сообщения о минировании школы №1103 на юго-западе Москвы были эвакуированы более 130 человек, рассказал директор школы Валерий Дашко.

«Сегодня, 18 марта, в школу поступило сообщение о вероятности угрозы минирования. Мы незамедлительно сообщили о звонке в правоохранительные органы и эвакуировали более 130 учащихся и педагогов в соседний учебный корпус. Представители спецслужб тщательно обследовали здание школы: никакой угрозы для жизни и здоровья учащихся не обнаружено. Сообщение оказалось ложным», – передает РИА «Новости» сообщение директора.

Отмечается, что сейчас школа работает в штатном режиме.

Напомним, в конце января по России пронеслась волна «минирований», а феврале в Москве и регионах Центральной России были одновременно «заминированы» 160 объектов.