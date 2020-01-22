Все станции московского метро на буквы А и Б «заминировали»

Больше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с буквы А и Б, получили анонимные сообщения с угрозой «минирования», сообщил представитель экстренных служб столицы.

Источник сообщил, что «угрозы взрывов получили все станции метро на буквы А и Б, всего 33 станции». Эвакуация пока не проводится, передает РИА «Новости».

Также все вокзалы Москвы проверяют после получения анонимных сообщений о «минировании», эвакуация пассажиров и персонала не проводится.

Кроме того, сигнал о бомбе получил Храм Христа Спасителя, туда тоже выехали оперативные службы.

Ранее в Москве «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки».