Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за «минирования»

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, рассказал представитель администрации города.

«Сообщение пришло на электронный адрес приемной мэра. Все сотрудники покинули здание и ждут окончания проверки во дворе. Помещения уже обследуют», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что сообщений о «минировании» каких-либо социальных объектов в Хабаровске к настоящему моменту не поступало.

Напомним, в среду в Москве «заминировали» все вузы.