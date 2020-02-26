Все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из-за волны «минирований»

Сообщения о «минировании» поступили во все образовательные учреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщили в администрациях городов. Кроме того, эвакуация началась в двух школах Владивостока.

«Поступили сообщения об опасности. Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города», – передает ТАСС сообщение представителя администрации Хабаровска.

В мэрии Комсомольска-на-Амуре в свою очередь сообщили, что в настоящее время эвакуируются все школы. Детей размещают в зданиях соседних соцобъектов.

В мэрии Владивостока заявили, что получили сообщения о заложенных взрывных устройствах в двух местных школах.

Массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в течение зимы периодически поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. В том числе 6 февраля эвакуировали здание мэрии Хабаровска. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

Сигналы тревоги, которые впоследствии не подтверждаются, поступают и в Москве. Так, в начале февраля лжеминирования коснулись всех московских вузов, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова. В январе в столице «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки».

В январе сообщалось, что сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц. В прошлом году в Верховной раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России.

По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.