Японская компания решила доставлять грузы Транссибом в Европу

Крупная японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express с середины января 2021 года начинает использовать Транссибирскую магистраль для доставки грузов из Японии в Европу, сообщили в пресс-службе компании.

«Отправка первого груза через Транссибирскую железнодорожную магистраль состоится в четверг 14 января следующего года из порта Тояма», – отметил перевозчик. Первый этап транспортировки предполагает использование паромного сообщения между Тоямой и Владивостоком. Там в свою очередь контейнеры будут перегружать на железную дорогу. Конечным пунктом маршрута станет терминал в польском городе Познань, передает ТАСС.

«Мы намерены отправлять грузы примерно раз в две недели. Следующая отправка после 14 января намечена на 28 января и так далее, в результате мы достигнем периодичности отправки два-три раза в месяц», – добавили в Hankyu Hanshin Express.

Компания намерена перевозить за один раз до 20 куб. м грузов. В основном это будут автомобильные запчасти и промышленное оборудование японского производства. Hankyu Hanshin Express также планирует активно предлагать свои услуги по перевозке японским компаниям, которые имеют производственные и складские мощности в Польше.

В мае 2019 года в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали.

В октябре 2018 года стало известно о намерении Токио провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей.

Использование Транссиба позволяет сократить срок доставки грузов из Японии в Европу до 20-27 дней (с 57-62 дней), а стоимость перевозки уменьшить в два раза.