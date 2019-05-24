В Токио открылся форум «Транссиб для Японии»

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24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 07:35  |  vz.ru
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Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Британию и США унизили в Индийском океане

Чагос мог бы стать «райским» курортом, если бы не военные и геополитические обстоятельстваФото: Sergi Reboredo/Picture
alliance/Global Look Press
ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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Терроризму в России сломан хребет

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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Почему атака США на Huawei была ошибкой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
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            В Токио открылся форум «Транссиб для Японии»

            24 мая 2019, 06:59

            Текст: Антон Никитин

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            Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев принял участие в открытии в Токио форума «Транссиб для Японии».

            Во вступительном слове Токарев подчеркнул, что задача форума – подробно ознакомить японскую сторону с теми возможностями, которые готова предоставить Россия для рынка Японии с точки зрения своего транзитного потенциала с использованием российской железнодорожной сети, передает ТАСС.

            «Прежде всего, конечно, это те возможности, которые дает Транссиб – самый длинный железнодорожный путь в мире, связывающий Европу и Азию», – добавил замминистра транспорта России.

            Токарев рассказал, что в прошлом году было проведено семь тестовых отправок контейнеров грузов различного типа из Японии через Россию по Транссибу. «Результаты этих тестов показывают, что использование российских железнодорожных маршрутов существенно сокращает сроки доставки грузов по сравнению с альтернативными морскими перевозками», – сказал замминистра транспорта России.

            В четверг в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали.

            Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу будет осуществляться АО «РЖД Логистика» и транспортной группой FESCO. Доставка по маршруту порт Японии – Владивостокский морской торговый порт – Транссиб – Брест – пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал – порядка 45 дней. Прибытие отправленного из японской Иокогамы тестового контейнера в польский город Вроцлав ожидается в середине июня.

            Напомним, в октябре прошлого года стало известно о намерении Токио провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей.

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