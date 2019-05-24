В Токио открылся форум «Транссиб для Японии»

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев принял участие в открытии в Токио форума «Транссиб для Японии».

Во вступительном слове Токарев подчеркнул, что задача форума – подробно ознакомить японскую сторону с теми возможностями, которые готова предоставить Россия для рынка Японии с точки зрения своего транзитного потенциала с использованием российской железнодорожной сети, передает ТАСС.

«Прежде всего, конечно, это те возможности, которые дает Транссиб – самый длинный железнодорожный путь в мире, связывающий Европу и Азию», – добавил замминистра транспорта России.

Токарев рассказал, что в прошлом году было проведено семь тестовых отправок контейнеров грузов различного типа из Японии через Россию по Транссибу. «Результаты этих тестов показывают, что использование российских железнодорожных маршрутов существенно сокращает сроки доставки грузов по сравнению с альтернативными морскими перевозками», – сказал замминистра транспорта России.

В четверг в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали.

Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу будет осуществляться АО «РЖД Логистика» и транспортной группой FESCO. Доставка по маршруту порт Японии – Владивостокский морской торговый порт – Транссиб – Брест – пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал – порядка 45 дней. Прибытие отправленного из японской Иокогамы тестового контейнера в польский город Вроцлав ожидается в середине июня.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно о намерении Токио провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД