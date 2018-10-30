Япония захотела воспользоваться Транссибом в качестве эксперимента

Япония хочет провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей, заявил вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси.

Сатоси сделал это заявление на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, передает РИА «Новости».

По словам вице-губернатора Тоттори, основная задача эксперимента – это сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS, являющуюся важным «морским путем», китайской провинции Цзилинь, а в дальнейшем и других территорий.

Для этой цели префектура вместе с представителями Цзилинь «обеспечила заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай в тестовом режиме».

В сравнении «с использованием порта Далянь была достигнута более высокая скорость перевозки, в то же время был выявлен ряд задач, требующих решения».

До этого японская газета «Иомиури» сообщала, что Россия и Япония планируют задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого третьего канала поставок товаров

между двумя странами.

В данный момент грузы между Японией и Россией доставляются в основном либо по воздуху, либо по морю.

По данным японского министерства транспорта, сроки транспортировки по морю составляют от 53 до 62 дней. Доставка самолетом происходит быстрее, но она высокозатратна.

По мнению экспертов, перевозка грузов по Транссибирской магистрали позволит сократить расходы компаний до 40%, а срок поставки составит около 20-27 дней.

В августе сообщалось, что к эксплуатации Транссиба решили привлечь японские компании. После стало известно, что в Японии стартовали тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу.