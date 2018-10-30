Япония захотела воспользоваться Транссибом в качестве эксперимента

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Ангела Меркель вырастила себе на замену политического «клона»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (справа) называют политической копией Ангелы МеркельФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Меркель совершила давно ожидаемый ход – покинула пост лидера правящей партии ХДС. Проблема только в одном: потеряв пост в ХДС, Меркель вряд ли удержит и кресло канцлера. Растет угроза внутрипартийного переворота. Пытаясь его предотвратить, Меркель двинула вперед «клона», призванного стать ее преемником. От Меркель клона отличает лишь труднопроизносимая фамилия – Крамп-Карренбауэр, да еще неприязнь к гей-бракам. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В истории Соединенных Штатов не было недостатка в хитроумных бомбистах и просто сумасшедших, склонных к насилию. Но радикальные взгляды, перемешанные в воспаленных умах с теориями заговоров, – это гремучая смесь. Подробности...

Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс

Максим Ваганов, публицист
Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. Подробности...
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Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
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      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Япония захотела воспользоваться Транссибом в качестве эксперимента

          30 октября 2018, 08:32

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Япония хочет провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей, заявил вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси.

          Сатоси сделал это заявление на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, передает РИА «Новости».

          По словам вице-губернатора Тоттори, основная задача эксперимента – это сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS, являющуюся важным «морским путем», китайской провинции Цзилинь, а в дальнейшем и других территорий.

          Для этой цели префектура вместе с представителями Цзилинь «обеспечила заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай в тестовом режиме».

          В сравнении «с использованием порта Далянь была достигнута более высокая скорость перевозки, в то же время был выявлен ряд задач, требующих решения».

          До этого японская газета «Иомиури» сообщала, что Россия и Япония планируют задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого третьего канала поставок товаров
          между двумя странами.

          В данный момент грузы между Японией и Россией доставляются в основном либо по воздуху, либо по морю.

          По данным японского министерства транспорта, сроки транспортировки по морю составляют от 53 до 62 дней. Доставка самолетом происходит быстрее, но она высокозатратна.

          По мнению экспертов, перевозка грузов по Транссибирской магистрали позволит сократить расходы компаний до 40%, а срок поставки составит около 20-27 дней.

          В августе сообщалось, что к эксплуатации Транссиба решили привлечь японские компании. После стало известно, что в Японии стартовали тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу.


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