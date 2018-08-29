В Японии стартовали тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу

Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в Россию с использованием Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в среду в портовой части города Иокогама.

«Это знаменательное событие перекрестного года (России и Японии). Проект действительно в прямом смысле связывает наши страны. Должен отметить, транспортное ведомство Японии и РЖД провели огромную работу по созданию и подготовке этого проекта», – передает ТАСС слова заместителя министра экономразвития России Сергея Горькова.

По его словам, «этот проект станет символом российско-японской дружбы и мостом между нашими странами.

Замминистра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тосихиро Мацумото, в свою очередь, отметил, что Транссиб обладает большим потенциалом развития для обеих стран.

«Со стороны японских компаний растет интерес к использованию этой магистрали. Надеюсь, что мы достигнем более глубокого понимания между перевозчиками двух стран в процессе реализации пилотного проекта», – сказал он.

Напомним, 19 августа японское издание Yomiuri Shinbun писало, что Москва и Токио собираются привлечь японские компании к перевозке грузов по Транссибирской магистрали.