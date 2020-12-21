Израиль решил закрыть въезд для иностранцев из-за нового типа COVID

Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев - такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома», – распространила высказывания премьера его канцелярия, передает ТАСС.

Ранее Нетаньяху призвал министров поддержать его предложение полностью закрыть небо государства для пассажирских рейсов из-за угрозы распространения нового типа COVID-19.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».