В Германии признали преимущество российской вакцины от COVID-19

Вакцины от COVID-19 на основе аденовируса, такие как российская «Спутник V», имеют преимущества в транспортировке, поскольку не требуют длительного охлаждения в отличие от РНК-вакцин BioNTech – Pfizer и Moderna, сообщил президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер.

«В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой (РНК-вакцин). DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при -70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо. Это означает, что них подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки», – передает слова вирусолога РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире инновационных фармкомпаний, англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.