AstraZeneca решила сотрудничать с создателями вакцины «Спутник V»

Одна из крупнейших в мире инновационных фармкомпаний, англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

«После получения результатов о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» на уровне свыше 90% Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи … выступили с предложением к компании AstraZeneca об использовании одного из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. Компания AstraZeneca приняла предложение РФПИ и начнет клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» 26-го серотипа до конца 2020 года», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

Там отметили, что специалистами AstraZeneca будет изучен потенциал повышения эффективности собственной вакцины за счет применения комбинированного подхода.

В РФПИ подчеркнули, что вакцина «Спутник V» является одной из наиболее эффективных и безопасных в мире благодаря уникальной технологии сочетания двух различных векторов на основе аденовируса человека, которая позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций.

«Схема с применением двух разных аденовирусных векторов для первичной и вторичной иммунизации, являющаяся уникальной и основополагающей разработкой специалистов НИЦЭМ им. Гамалеи, позволяет избежать иммунитет к первому вектору, формирующийся после первой иммунизации, и тем самым повысить эффективность второй инъекции и сформировать долгосрочный иммунитет», – добавили в сообщении. Там же отмечается, что среди ведущих вакцин против коронавируса пока только «Спутник V» обладает технологией двух различных векторов.

Предложение РФПИ стало примером инициативного подхода российской стороны, которая не только создала одну из самых эффективных в мире вакцин на сегодняшний день, но и предложила использовать векторы «Спутник V» для создания ряда вакцин на основе двухвекторной технологии, отметили в фонде.

«Уникальный пример сотрудничества ученых из разных стран по совместной борьбе с пандемией сыграет решающую роль в победе над коронавирусной инфекцией во всем мире. Российская вакцина «Спутник V» уже сегодня спасает жизни людей в России в ходе массовой вакцинации. Решение компании AstraZeneca о проведении исследования с использованием одного из двух векторов вакцины «Спутник V» является важным шагом к объединению усилий в борьбе с пандемией. Мы приветствуем начало нового этапа сотрудничества между производителями вакцин, намерены развивать это партнерство в дальнейшем и надеемся приступить к совместному производству после того как новая вакцина продемонстрирует эффективность в ходе клинических исследований. Надеемся, что другие производители вакцин также последуют нашему примеру», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На данное сообщение уже отреагировали в Сети. «Вот вам история из 2020 года. Судя по всему, у российской вакцины есть аккаунт в Twitter. И через Twitter они недавно связались с AstraZeneca, так что сегодня было объявлено, что компании попытаются объединить свои вакцины», – написал инвестор Брэд Лончар.

«Неожиданная новость. Российская вакцина «Спутник V» объявила о начале совместных испытаний с AstraZeneca. … Если крупная фармацевтическая компания действительно обратила внимание на российскую вакцину, это может вселить уверенность относительно нее», – написала Наташа Лодер. При этом она добавила, что другие вакцины пока не вселяют подобной уверенности, так создателей вакцин от французской Sanofi и университета Квинсленда (Австралия) постигла очередная неудача.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.