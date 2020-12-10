США собрались ввести санкции против Турции из-за С-400

Администрация США планирует ввести санкции в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил источник Reuters.

О введении ограничений против Турции может быть объявлено «в любой день», передает ТАСС.

По данным Reuters, санкции затронут управление оборонной промышленности Турции и его главу Исмаила Демира. Высокопоставленный турецкий источник заявил, что эти санкции навредят двусторонним отношениям Анкары и Вашингтона.

Ранее Турция спрогнозировала позицию демократа Джо Байдена, признанного американскими СМИ президентом США, по санкциям из-за С-400. До этого пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что Анкара считает неприемлемым политический торг с Вашингтоном в связи с закупкой С-400. В свою очередь сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. По мнению политика, основные причины покупки Турцией российского вооружения больше политические, чем военные.

Напомним, в конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.