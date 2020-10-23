Пушков объяснил смысл покупки Турцией комплексов С-400

Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

По мнению политика, основные причины покупки Турцией российского вооружения больше политические, чем военные.

«Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он заявил также, что после покупки систем С-400 «официальные западные союзники» Анкары поменяли свое отношение к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Пушков отметил, что покупкой российских установок турецкий лидер «укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы партнерство с Москвой» и этим также поднял международный авторитет Анкары.

Напомним, во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, потому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.