В НАТО указали на необходимость замены С-400 в Турции

Приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, потому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил перед началом двухдневного заседания глав минобороны НАТО в режиме видеоконференции, что он «озабочен решением Турции о покупке С-400 и неоднократно поднимал этот вопрос в ходе встреч в Анкаре», передает РИА «Новости».

«Эта система не может быть интегрирована в единую систему ПВО НАТО», – добавил он.

Столтенберг напомнил о заявлениях США о том, что за такими действиями могут последовать санкции.

«Я поддерживаю усилия по нахождению альтернативных вариантов», – подчеркнул он.

Генсек НАТО также пояснил, что поддерживает контакты между Турцией и США по развертыванию систем Patriot, а Анкара работает с европейскими членами альянса, чтобы развернуть франко-итальянскую систему ПВО.

Он признал, что страны сами решают, какое вооружение приобретать, «но важно обеспечивать необходимую совместимость в рамках НАТО».

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что введение в строй российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и члена НАТО.

До этого Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае принятия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 на вооружение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США наказать Турцию за покупку С-400.