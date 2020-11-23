В Турции оценили угрозу санкций США в связи с закупкой С-400

Анкара считает неприемлемым политический торг с Вашингтоном в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты Турции, заявил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик.

«Чевикез дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки С-400, которые мы приобрели для зашиты безопасности Турции. Безопасность нашей страны и защита отечества – не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем», – написал Челик в Twitter.

Так он ответил на слова советника главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Унала Чевикеза, заявившего, что турецкие власти не развертывают С-400, опасаясь санкций США, и эта тема будет стоять на повестке дня как правящей партии, так и оппозиции в случае ее прихода к власти.

В конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.

До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у России комплексов С-400.