Турция спрогнозировала позицию Байдена по санкциям из-за С-400

Турция считает, что после избрания демократа Джо Байдена президентом США санкции из-за поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не будут введены, заявил Reuters заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш.

«Президент США, вероятнее всего, будет наблюдать за балансом на Ближнем Востоке очень пристально в интересах США и не захочет продолжать натягивать отношения с Турцией», – передает его слова ТАСС.

Куртулмуш подчеркнул, что Турция не вернет приобретенные у России С-400 и не откажется от их использования. «Извините, но мы покупали их [ЗРС] не для того, чтобы прятать. Они нужны нам, чтобы удовлетворять потребности Турции в области безопасности», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что Анкара считает неприемлемым политический торг с Вашингтоном в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, комплексы приобретены для защиты Турции.

В конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.

До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО. Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у России комплексов С-400.