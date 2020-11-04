Курц собрался обсудить с ЕС противодействие «политическому исламу»

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о намерении поднять вопрос противодействия политическому исламу и терроризму на предстоящем 19 ноября саммите ЕС в формате видеоконференции.

Отвечая в интервью немецкому изданию Die Welt на вопрос о планах вынести тему противодействия «политическому исламу» на повестку дня предстоящего саммита ЕС Курц сказал: «Несомненно», передает ТАСС.

«ЕС должен в будущем уделить больше внимания проблеме политического ислама. Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы того, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейской модели жизни», – заявил австрийский канцлер.

Курц сообщил, что «уже находится по этому вопросу в контакте с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном и многими другими главами правительств с целью тесной координации внутри ЕС».

Накануне канцлер Австрии объявил произошедший в Вене теракт «борьбой цивилизации и варварства». В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелявших был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.

Напомним также, после обезглавливания под Парижем преподавателя истории, который показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить в стране «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». В связи с этим Франция решила запретить турецкие националистические организации. В ответ турецкий лидер Тайип Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.