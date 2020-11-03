Число жертв теракта в Вене возросло до пяти человек

Число жертв стрельбы в центре Вены среди мирных граждан увеличилось до пяти, сообщили СМИ.

Об этом сообщила австрийская газета Heute.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, страна подверглась «явной террористической атаке». Он призвал граждан не покидать своих домов.

По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Сообщалось, что один из террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.

Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что выходцы из ряда балканских стран и с Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после теракта в Вене.