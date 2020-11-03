После теракта в Австрии задержали выходцев с Северного Кавказа

Выходцы из ряда балканских стран и с Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после теракта в Вене, сообщил посол России Дмитрий Любинский.

Любинский заявил, что «сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии», имеются данные «о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», передает ТАСС со сылкой на заявление посла в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Однако «никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет».

Посол сообщил также, что меры по охране российского посольства в Австрии были усилены, «в дополнение к полиции это армейские патрули, которые постоянно находятся возле нашего здания».

Он добавил, что в ночь с понедельника на вторник посольство получило предупреждение от МИД Австрии о том, что из нападавших по меньшей мере трое тяжело вооруженных бандитов скрылись и находятся в розыске.

«Поэтому наше посольство и наш консульский отдел сегодня закрыты на прием», – пояснил Любинский.

В данный момент посольство в Австрии не располагает данными о наличии граждан России среди пострадавших в результате теракта в Вене. Никто из сотрудников российских представительств, работающих в Австрии, также не пострадал.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить призыв австрийских властей к нашим соотечественникам в данном случае: без острой необходимости не выходить из дома и проявлять максимальную осторожность», – добавил посол.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, страна подверглась «явной террористической атаке». Он призвал граждан не покидать своих домов.

По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу.

Сообщалось, что один из террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.