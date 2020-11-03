Канцлер Австрии назвал теракт в Вене «борьбой цивилизации и варварства»

Стрельба в центре Вены представляет собой не конфликт между гражданами Австрии и мигрантами, а борьбу между цивилизацией и варварством, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в обращении к населению.

Он подчеркнул, что это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами, передает РИА «Новости».

«Нет, это борьба между большим количество людей, верящих в мир, и теми немногими, желающими войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, и эту борьбу мы будем вести со всей решимостью», – сказал канцлер.

Ранее Курц заявил, что в результате стрельбы в центре Вены погибли четыре гражданских лица.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Сообщалось, что один из устроивших стрельбу в Вене террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.