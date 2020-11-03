ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

ИГ* (запрещено в России) взяло на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, говорится в заявлении агентства Amaq.

Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины, который заявил, что напал на толпу в центре Вены, передает Reuters.

Напомним, в Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.