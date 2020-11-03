Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе.

Накануне в Вене произошел теракт, в результате которого четыре человека погибли и около 15 получили ранения. Как сообщают СМИ, стрельба велась террористами сразу из шести мест: первая атака произошла у главной синагоги города на Зайтенштеттенгассе, а остальные – на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Подчеркивается, что в столице Австрии вечер вторника был последним перед введением в стране нового карантина из-за распространения коронавируса, поэтому на улицах было особенно людно.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал случившееся «явной террористической атакой» и «одним из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна». Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта. Кроме того, канцлер назвал стрельбу в Вене «не конфликтом между австрийцами и мигрантами, а борьбой между цивилизацией и варварством».

Четверо подозреваемых уже задержаны полицией, еще одному удалось скрыться, сообщает австрийский телеканал OE24. Глава МВД Австрии также заявил об одном террористе, которого удалось ликвидировать. Убитый симпатизировал боевикам из «Исламского государства*». Удалось установить и личность нападавшего – им оказался 20-летний этнический албанец по имени Куртин С. Как сообщает главный редактор австрийской газеты Falter Флориан Кленк в своем Twitter, родители Куртина родом из Северной Македонии, а сам он родился в австрийской столице в 2000 году.

Любопытными являются и результаты проверки Instagram-аккаунта убитого джихадиста. По версии следователей, на одном из фото он позирует с автоматом Zastava M70, пистолетом и мачете. Этот автомат и был использован во время теракта, передает немецкий таблоид Bild.

Югославский автомат Zastava M70 является лицензионной версией советских автоматов Калашникова типа АК и АКМ. Кроме того, данный вид оружия стал основным автоматом Югославской народной армии с 1970 года и состоит на вооружении ряда стран Восточной Европы по сей день.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, теракт в Вене имеет связь с югославскими войнами. «Разрушение Югославии силами НАТО и военные конфликты, которые проходили на ее территории, способствовали росту незаконного оборота оружия в Европе. Поэтому автомат Zastava M70 вполне мог попасть на теневой рынок и оказаться в руках террориста», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Атаку в Вене можно сравнить с бумерангом, который прилетел Европе за то, что она разрушила Югославию.

Это не значит, что кто-то мстит НАТО. К тому же и Австрия не является членом НАТО. Но когда оружие расползается по Европе – уже неважно, кому прилетит этот бумеранг. Терроризм не разбирает, кто участвовал в войне, а кто – нет», – сказал он.

Собеседник отметил, что в Европе, помимо неконтролируемого рынка оружия, есть и другие условия, благоприятные для вспышек террористических угроз. «Нелегальная миграция и прозрачность границ Евросоюза также создают хорошие условия для роста террористической угрозы в Европе», – считает собеседник.

В то же время немецкий политолог Александр Рар не верит в то, что Запад способен справиться с исламизмом. «Этот теракт показывает, что в европейских обществах идет не просто конфликт, а война. Война исламистов с западными либеральными ценностями перешла на новый уровень. При этом либеральная система Европы не способна бороться и справиться с такими проявлениями терроризма и преступности», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, одной из причин трагедии стала мягкость европейских законов, которые служат причиной распространения терроризма. «В либеральных обществах законы не могут быть настолько жесткими, чтобы превентивно действовать против таких убийц. Законодательная база запрещает искоренять исламский терроризм в европейских странах. А боевики, в свою очередь, понимают, что здесь есть среда, в которой они могут планировать преступления», – полагает эксперт.

Кроме того, «будет много вопросов к австрийской полиции и разведкам, почему они не проследили». «Как потом обычно выясняется, террористы были известны властям. За их деятельностью следили, они все были в черных списках местных разведок. Но выдворить их из Европы нельзя, потому что в их родных странах идут гражданские войны или продолжаются застарелые конфликты», – поясняет собеседник.

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В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал нападения в Австрии «новой фазой террора в Европе». «Для этого не требуется каких-либо структур или сетей, а только отдельно взятые фанатики, которые осуществляют свои акции. Им для этого даже не нужно особенно готовиться – взял нож и пошел. Такого рода терроризм гораздо сложнее выявлять и предотвращать», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

При этом эксперт отметил, что «проблема очень глубокая» и причины терактов «зрели давно». «Сейчас интересно наблюдать, как будет реагировать Австрия на случившийся теракт: с одной стороны, это небольшая и не воинственная страна, а с другой – она очень не любит, когда внешние пришельцы начинают расшатывать ее устои», – риторически заключил Лукьянов.

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