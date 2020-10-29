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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

Иса Джавадов, Историк, востоковед
Трамп перед выборами предложил кое-что армянской диаспоре для решения карабахской проблемы. Предложение заманчивое, но серьезность намерений американской стороны покажет только женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения) 30 октября. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

    Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце    29 октября 2020, 15:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ирина Яровая

    В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны?

    В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей возле церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан на месте преступления полицией. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как теракт. По его словам, нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы и призвал искоренить «исламофашизм»

    В то же время в другом городе Франции – Авиньоне – вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских. Сообщается, что нападавший также кричал «Аллах акбар». Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. Подозреваемый скончался от полученных травм.

    Кроме того, в четверг в Саудовской Аравии мужчина с ножом атаковал охранника консульства Франции, а на Кипре неизвестный сорвал флаг с посольства Франции. На этом фоне в Москве мусульмане вышли на акцию протеста у посольства Франции. По словам работающих в посольстве дипломатов, одна из мусульманских организаций выразила свое несогласие с политикой президента Эммануэля Макрона в отношении мусульман, передает Telegram-канала Mash. Между тем в Кремле трагедию в Ницце назвали «абсолютно ужасающей».

    «Произошедший сегодня теракт в Ницце – результат примера, который подал убивший учителя Самюэля Пати террорист. Чужой пример часто служит вдохновением для других фанатиков», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета российских соотечественников Франции, публицист Дмитрий де Кошко.

    Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

    После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».

    По мнению де Кошко, произошедший в Ницце теракт пока рано называть «войной», как это сделала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Я был бы осторожен с такими терминами, ведь с точки зрения политики это довольно опасно. Да, сейчас власти переменили дискурс относительно ислама – если раньше даже это слово было табуировано, то сейчас и правительство, и общество стало активно высказываться в адрес мусульман. Поэтому можно сказать, что в обществе присутствует ожесточение, но в скользком и опасном политическом контексте», – пояснил Кошко.

    При этом публицист отметил, что французы все еще отделяют религию от радикализма. «Это сильно зависит от культурного уровня людей, но почти у всех есть знакомые мусульмане – это нормальные люди», – сказал он.

    Однако в обществе налицо признаки религиозного конфликта, добавил собеседник. «Влияние исламистов стало сильнее – они с угрозой смотрят на тех мусульман, которые нестрого соблюдают традиции своей религии. Вместе с этим происходит и усиление других религий – католической, иудейской. Сейчас практикуется гораздо больше традиционных обрядов, которые были забыты или существовали в узком круге верующих. Это признаки межрелигиозных конфликтов, и это очень опасно», – уверен Кошко.

    Собеседник напомнил, что жители Ниццы уже не в первый раз становятся объектом нападения террористов. 14 июля 2016 года 31-летний Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной, в результате чего погибло 86 человек. 

    В то же время ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров напомнил, что «во Франции проживают, по разным данным, от шести до 10 миллионов мусульман, которые составляют крупнейшую мусульманскую общину в Европе». «Это уже второе или третье поколение эмигрантов, которые не могут разделить взгляды президента Макрона на то, что кому-то можно публиковать похабные карикатуры на пророка», – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД. 

    Собеседник отметил, что «может понять рассуждение Макрона о том, что свобода слова превыше всего». «Но зачем пропагандировать эти похабные карикатуры в школе? Зачем подливать масло в огонь, не учитывая менталитет значительной части французского общества? Это не годится для лидера страны. Франции надо осознать, что она живет в новой реальности», – уверен эксперт.

    При этом политолог отрицает начало «религиозной войны во Франции», потому что «большинство мусульман – это нормальные люди, которые исповедуют умеренный ислам, подчеркнул Федоров: «Во французском обществе экстремизм отделяют от религии, однако политика поощрения богохульства может побудить религиозных фанатиков к таким поступкам, которые шокируют».

    В свою очередь сенатор Алексей Пушков обратил внимание на высказывание мэра Ниццы об «исламском фашизме». «Термин отражает негодование и возмущение французов и будет принят частью общества, но вызовет лишь отторжение у мусульман, живущих во Франции, не говоря уже о странах Ближнего Востока и мусульманского мира», – написал политик в своем Telegram-канале.

    «Водораздел между двумя Франциями углубится. Когда-то, лет 20 назад, политолог Самюэль Хантингтон объявил о начале «эпохи мусульманских войн», имея в виду внешние для США и Запада войны. С тех пор «мусульманские войны» в виде терактов переместились вовнутрь западных обществ», – отмечает сенатор. Он также не верит в способность правительства Франции победить радикальный ислам в стране.

    «Во Франции хотят перевоспитать своих мусульман и исламистов? Заставить их благодушно взирать на похабные и бездарные рисуночки Шарли? Вместе с журналом высмеивать пророка? Сделать верующих мусульман наследниками Вольтера? Странная идея. Скорее 10 млн мусульман изменят Францию, чем Франция изменит их. Собственно, уже меняют», – заключил Пушков.

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