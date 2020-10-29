Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны?

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей возле церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан на месте преступления полицией. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как теракт. По его словам, нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы и призвал искоренить «исламофашизм».

В то же время в другом городе Франции – Авиньоне – вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских. Сообщается, что нападавший также кричал «Аллах акбар». Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. Подозреваемый скончался от полученных травм.

Кроме того, в четверг в Саудовской Аравии мужчина с ножом атаковал охранника консульства Франции, а на Кипре неизвестный сорвал флаг с посольства Франции. На этом фоне в Москве мусульмане вышли на акцию протеста у посольства Франции. По словам работающих в посольстве дипломатов, одна из мусульманских организаций выразила свое несогласие с политикой президента Эммануэля Макрона в отношении мусульман, передает Telegram-канала Mash. Между тем в Кремле трагедию в Ницце назвали «абсолютно ужасающей».

«Произошедший сегодня теракт в Ницце – результат примера, который подал убивший учителя Самюэля Пати террорист. Чужой пример часто служит вдохновением для других фанатиков», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета российских соотечественников Франции, публицист Дмитрий де Кошко.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».

По мнению де Кошко, произошедший в Ницце теракт пока рано называть «войной», как это сделала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Я был бы осторожен с такими терминами, ведь с точки зрения политики это довольно опасно. Да, сейчас власти переменили дискурс относительно ислама – если раньше даже это слово было табуировано, то сейчас и правительство, и общество стало активно высказываться в адрес мусульман. Поэтому можно сказать, что в обществе присутствует ожесточение, но в скользком и опасном политическом контексте», – пояснил Кошко.

При этом публицист отметил, что французы все еще отделяют религию от радикализма. «Это сильно зависит от культурного уровня людей, но почти у всех есть знакомые мусульмане – это нормальные люди», – сказал он.

Однако в обществе налицо признаки религиозного конфликта, добавил собеседник. «Влияние исламистов стало сильнее – они с угрозой смотрят на тех мусульман, которые нестрого соблюдают традиции своей религии. Вместе с этим происходит и усиление других религий – католической, иудейской. Сейчас практикуется гораздо больше традиционных обрядов, которые были забыты или существовали в узком круге верующих. Это признаки межрелигиозных конфликтов, и это очень опасно», – уверен Кошко.

Собеседник напомнил, что жители Ниццы уже не в первый раз становятся объектом нападения террористов. 14 июля 2016 года 31-летний Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной, в результате чего погибло 86 человек.

В то же время ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров напомнил, что «во Франции проживают, по разным данным, от шести до 10 миллионов мусульман, которые составляют крупнейшую мусульманскую общину в Европе». «Это уже второе или третье поколение эмигрантов, которые не могут разделить взгляды президента Макрона на то, что кому-то можно публиковать похабные карикатуры на пророка», – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД.

Собеседник отметил, что «может понять рассуждение Макрона о том, что свобода слова превыше всего». «Но зачем пропагандировать эти похабные карикатуры в школе? Зачем подливать масло в огонь, не учитывая менталитет значительной части французского общества? Это не годится для лидера страны. Франции надо осознать, что она живет в новой реальности», – уверен эксперт.

При этом политолог отрицает начало «религиозной войны во Франции», потому что «большинство мусульман – это нормальные люди, которые исповедуют умеренный ислам, подчеркнул Федоров: «Во французском обществе экстремизм отделяют от религии, однако политика поощрения богохульства может побудить религиозных фанатиков к таким поступкам, которые шокируют».

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В свою очередь сенатор Алексей Пушков обратил внимание на высказывание мэра Ниццы об «исламском фашизме». «Термин отражает негодование и возмущение французов и будет принят частью общества, но вызовет лишь отторжение у мусульман, живущих во Франции, не говоря уже о странах Ближнего Востока и мусульманского мира», – написал политик в своем Telegram-канале.

«Водораздел между двумя Франциями углубится. Когда-то, лет 20 назад, политолог Самюэль Хантингтон объявил о начале «эпохи мусульманских войн», имея в виду внешние для США и Запада войны. С тех пор «мусульманские войны» в виде терактов переместились вовнутрь западных обществ», – отмечает сенатор. Он также не верит в способность правительства Франции победить радикальный ислам в стране.

«Во Франции хотят перевоспитать своих мусульман и исламистов? Заставить их благодушно взирать на похабные и бездарные рисуночки Шарли? Вместе с журналом высмеивать пророка? Сделать верующих мусульман наследниками Вольтера? Странная идея. Скорее 10 млн мусульман изменят Францию, чем Франция изменит их. Собственно, уже меняют», – заключил Пушков.

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