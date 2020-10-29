Охранник консульства Франции в Джидде получил ранение при нападении неизвестного

Охранник французского консульства в саудовском городе Джидда получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом.

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что нападавший задержан местной полицией, передает ТАСС.

Телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на силовые структуры королевства, что саудовская полиция задержала мужчину, который ранил охранника; нападавший был вооружен неким острым предметом.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в четверг вооруженный ножом мужчина совершил попытку нападения на полицейских во французском Авиньоне. В Ницце в результате нападения около церкви Нотр-Дам трое человек погибли и несколько пострадали.

Сообщалось, что в ходе нападения была обезглавлена женщина, по другим данным – 70-летний пенсионер.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он потребовал закрыть все храмы.

Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний его урок, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».