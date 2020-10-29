Мужчина с ножом пытался напасть на полицейских во Франции

Вооруженный ножом мужчина совершил попытку нападения на полицейских во французском Авиньоне, нападавшего застрелили.

Полицейские застрелили вооруженного ножом человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM. Других подробностей пока не приводится.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».