Мусульмане вышли на акцию протеста у посольства Франции в Москве

Представители мусульманской организации вышли на акцию протеста к посольству Франции в Москве, выступая против политики французского лидера Эммануэля Макрона.

По словам работающих в посольстве дипломатов, одна из мусульманских организаций выразила свое несогласие с политикой Макрона, передает Telegram-канала Mash.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».