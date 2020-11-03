В России заявили о новой фазе террора в Европе

«Терроризм в Европе перешел в фазу индивидуального террора. Фанатикам даже не нужно специально готовиться – взял нож и пошел. Такой терроризм гораздо сложнее предотвращать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя произошедший в Вене теракт.

«Терроризм исламистов в Европе перешел в фазу индивидуального террора. Для этого не требуется каких-либо структур или сетей, а только отдельно взятые фанатики, которые осуществляют свои акции. Им для этого даже не нужно особенно готовиться – взял нож и пошел. Такого рода терроризм гораздо сложнее выявлять и предотвращать», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Политолог отмечает, что причины терактов «зрели давно». «Отношения между правительствами европейских стран и мусульманскими общинами, живущими в этих странах, не налажены. Обратная связь если и есть, то недостаточна. В результате, правительства и правоохранительные органы плохо понимают, что там происходит», – считает эксперт.

Лукьянов подчеркнул, что «попытки властей каким-то образом реагировать на проблему иной раз дают обратный эффект». «Например, громкие заявления президента Макрона о том, что ислам находится в кризисе и Франция не допустит исламского сепаратизма – кроме ярости и раздражения у мусульман ничего не вызывает», – сказал он.

«Проблема очень глубокая, она значительно усугубилась в связи с притоком беженцев в последние годы и сегмент радикальных исламистов, готовых на насильственные действия, явно увеличился. Сейчас интересно наблюдать, как будет реагировать Австрия на случившийся теракт – с одной стороны, это небольшая и невоинственная страна, а с другой – она очень не любит, когда внешние пришельцы начинают расшатывать ее устои», – заключил Лукьянов.

Напомним, во вторник в Вене произошла серия терактов, в результате чего 4 человека погибли и 15 пострадали. Нападения произошли одновременно в 6 местах, среди которых японский ресторан, синагога и еврейский центр. Один из нападавших был ликвидирован. По словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, он симпатизировал группировке Исламское государство* и был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом и заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», - приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о теракте в Ницце в четверг 29 октября. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом».

В то же время в другом городе Франции – Авиньоне – вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских. Сообщается, что нападавший также кричал «Аллах акбар». Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. Подозреваемый скончался от полученных травм.

До этого, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции.