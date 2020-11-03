Эксперт указал на связь между терактом в Вене и войной в Югославии

Взгляд
3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Какими будут последствия при победе Байдена или Трампа

Американские выборы держат в напряжении весь мир David J. Phillip/AP/ТАСС
До дня голосования на выборах президента США осталось менее суток. Вся Америка ждет развязки захватывающего сезона. Кто же победит в этих самых, наверное, грязных выборах за последнее время? Респектабельный маразматик Джозеф Байден или эксцентричный прагматик Дональд Трамп? В чем заключаются реальные ожидания участников этой политической драмы и когда на самом деле наступит ее развязка? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кто победит на выборах президента США?
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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    Эксперт указал на связь между терактом в Вене и войной в Югославии

       3 ноября 2020, 13:06
    Фото: Georges Schneider v/
    Global Look Press
    Текст: Ирина Яровая

    «Это уже не акт терроризма, а полноценная военно-террористическая операция. Так война НАТО против Югославии аукается отдельным странам Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он прокомментировал опубликованное в Instagram фото одного из напавших на Вену террористов, на котором тот позирует с автоматом Zastava M70 югославского производства.

    «Разрушение Югославии и военные конфликты, которые проходили на ее территории, способствовали росту незаконного оборота оружия в Европе. Поэтому автомат Zastava M70 вполне мог попасть на теневой рынок и оказаться в руках террориста», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    Эксперт сравнил атаку в Вене с «бумерангом, который прилетел Европе за то, что она разрушила Югославию». «Это не значит, что кто-то мстит НАТО. К тому же и Австрия не является членом НАТО. Но когда оружие расползается по Европе – уже неважно, кому прилетит этот бумеранг. Терроризм не разбирает, кто участвовал в войне, а кто – нет», – сказал эксперт.

    Собеседник отметил, что в Европе, помимо неконтролируемого рынка оружия, есть и другие условия, благоприятные для вспышек террористических угроз. «Нелегальная миграция и прозрачность границ Евросоюза также создают хорошие условия для роста террористической угрозы в Европе», – считает Перенджиев.

    При этом эксперт подчеркнул, что события в Вене являются не терроризмом, а его высшей стадией – террористической войной. «Это полноценно спланированная военно-террористическая операция, в которой террористы действуют с разных сторон. Так война НАТО против Югославии аукается отдельным странам Европы», – заключил Перенджиев.

    Напомним, немецкое издание Bild опубликовало фото из Instagram-аккаунта одного из предполагаемых террористов, участвовавших в нападении в Вене во вторник. На изображении террорист позирует с пистолетом, мачете и автоматом Zastava М70 югославского производства. По сообщению главного редактора австрийского издания Falter в Twitter, преступником является 20-летний гражданин из Вены с албанскими корнями Куртин С. – его родители родом из Северной Македонии, а сам он родился в австрийской столице в 2000 году.

    Ранее сообщалось о серии терактов, произошедших во вторник в Вене. В результате три человека погибли и 15 пострадали. Нападения произошли одновременно в шести местах, среди которых японский ресторан, синагога и еврейский центр. Один из нападавших был ликвидирован. По словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, он симпатизировал группировке «Исламское государство*», был вооружен поясом со взрывчаткой (который оказался муляжом) и винтовкой.

    Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом и заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей.

    «Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», – приводит его слова ТАСС.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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