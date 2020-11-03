Эксперт указал на связь между терактом в Вене и войной в Югославии

«Это уже не акт терроризма, а полноценная военно-террористическая операция. Так война НАТО против Югославии аукается отдельным странам Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он прокомментировал опубликованное в Instagram фото одного из напавших на Вену террористов, на котором тот позирует с автоматом Zastava M70 югославского производства.

«Разрушение Югославии и военные конфликты, которые проходили на ее территории, способствовали росту незаконного оборота оружия в Европе. Поэтому автомат Zastava M70 вполне мог попасть на теневой рынок и оказаться в руках террориста», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Эксперт сравнил атаку в Вене с «бумерангом, который прилетел Европе за то, что она разрушила Югославию». «Это не значит, что кто-то мстит НАТО. К тому же и Австрия не является членом НАТО. Но когда оружие расползается по Европе – уже неважно, кому прилетит этот бумеранг. Терроризм не разбирает, кто участвовал в войне, а кто – нет», – сказал эксперт.

Собеседник отметил, что в Европе, помимо неконтролируемого рынка оружия, есть и другие условия, благоприятные для вспышек террористических угроз. «Нелегальная миграция и прозрачность границ Евросоюза также создают хорошие условия для роста террористической угрозы в Европе», – считает Перенджиев.

При этом эксперт подчеркнул, что события в Вене являются не терроризмом, а его высшей стадией – террористической войной. «Это полноценно спланированная военно-террористическая операция, в которой террористы действуют с разных сторон. Так война НАТО против Югославии аукается отдельным странам Европы», – заключил Перенджиев.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало фото из Instagram-аккаунта одного из предполагаемых террористов, участвовавших в нападении в Вене во вторник. На изображении террорист позирует с пистолетом, мачете и автоматом Zastava М70 югославского производства. По сообщению главного редактора австрийского издания Falter в Twitter, преступником является 20-летний гражданин из Вены с албанскими корнями Куртин С. – его родители родом из Северной Македонии, а сам он родился в австрийской столице в 2000 году.

Ранее сообщалось о серии терактов, произошедших во вторник в Вене. В результате три человека погибли и 15 пострадали. Нападения произошли одновременно в шести местах, среди которых японский ресторан, синагога и еврейский центр. Один из нападавших был ликвидирован. По словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, он симпатизировал группировке «Исламское государство*», был вооружен поясом со взрывчаткой (который оказался муляжом) и винтовкой.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом и заявил, что полиция будет решительно действовать против его исполнителей.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», – приводит его слова ТАСС.