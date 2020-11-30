Ущерб от ледяного шторма в Приморье превысил 290 млн рублей

Сумма затрат на ликвидацию последствий ледяного шторма, от которого пострадало Приморье, достигла 291 млн рублей и будет продолжать расти, сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

«291 миллион. Это средства, которые мы потратили уже на ликвидацию (последствий) циклона. <...> Это не полностью подсчитанный ущерб, поскольку ущерб будет гораздо больше», – передает ТАСС слова Щербиной.

По ее словам, благотворительная помощь в размере 30 млн рублей уже поступила от Фонда развития Дальнего Востока. Эти деньги пошли на закупку и работу дизельных генераторов, которые будут обеспечивать больницы края в случае отключения электричества, а также на средства индивидуальной защиты и обеспечение подачи кислорода больным.

Тем временем правительство Приморья сообщает, что устойчивую систему энергоснабжения после снежного циклона начнут создавать на острове Русском во Владивостоке: «После подключения к электричеству всех населенных пунктов нужно будет разворачивать работу по созданию устойчивого электроснабжения всего Русского.... В течение этой недели будут задействованы более 80 лесников с инвентарем и оборудованием, будет находиться министр лесного хозяйства, из 11 бригад девять прибыли. Будут работать энергетики Оборонэнерго и ДРСК, командование флота выделит до 150 человек. Необходимо за эту неделю максимально выполнить работу по переходу на устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор – такую заявку вчера сделали», – передает РИА «Новости» слова губернатора региона Олега Кожемяко.

По данным властей, без электричества на острове остаются около 20 домов. До конца отопительного сезона на Русском в резерве будут оставаться дизельные генераторы. В правительстве Приморья добавили, что специалисты продолжают очистку вант моста на остров, закрытого из-за обледенения.

«Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах», – сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток». Сроки открытия моста не называются.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Ущерб от разгула стихии оценили в 266 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.