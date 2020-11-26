Ущерб от ледяного шторма в Приморье составил 266 млн рублей

Взгляд
26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:08  |  vz.ru
Разделы

Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
Перейти в раздел…

США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
Перейти в раздел…

Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего

Так выглядит турецкий проект истребителя пятого поколения Марина Лысцева/ТАСС
Старейший геополитический соперник России – Великобритания – нашел новый способ отстаивать свои интересы чужими руками. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ряда аспектов военно-технологического сотрудничества Лондона и Анкары. Особенно это касается разработки одного из важнейших инструментов военного превосходства – истребителя пятого поколения. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...

Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Перейти в раздел…

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...

На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
Подробности...

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете эмоциональное состояние окружающих вас людей?
  • Позитивное

  • Нейтральное

  • Тревожное

  • Подавленное

  • Агрессивное
Нужно ли возродить дворянские титулы в России?
  • Да

  • Нет
Как вы реагируете на оскорбления и агрессию в родительских чатах?
  • Игнорирую

  • Могу оскорбить в ответ

  • Предпочитаю выяснить отношения офлайн

  • Не сталкивался с подобным

  • Не состою в родительских чатах
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ограничения в связи с коронавирусом в Москве продлены до 15 января
    Россия объявила санкции США и ЕС угрозой миру и безопасности В Конгрессе раскритиковали Трампа за помилование Флинна В Раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины Утилизационный сбор на автомобили в России повысят в 2021 году
    Пушков оценил идею Бундесвера говорить с Россией с «позиции силы» Азербайджан назвал резолюцию сената Франции «обычным листком бумаги» Украинского блогера задержали в Индонезии по запросу России Названы сроки выпуска первого вертолета для нефтяников на шельфе
    Власти ФРГ отказались раскрыть детали дела Навального немецким депутатам Немцы оценили заход американского эсминца в российские воды Рассекречены документы о массовых казнях советских граждан карателями из «Украинской компании» Шнуров написал стихи о запрете продажи алкоголя первого и второго января

    Главная тема


    США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

    легенда футбола


    Названа причина смерти Марадоны

    армия и вооружение


    ВКС успешно испытали новую ракету системы ПРО

    обстоятельства авиакатастрофы


    Польский эксперт: Брат мог советовать Качиньскому приземляться в Смоленске в плохую погоду

    Видео

    падение грузопотока


    Транзитная катастрофа заставила Латвию умолять Россию

    колоссальный спрос


    Российская вакцина становится новой нефтью

    75 лет вражды


    На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

    «серый кардинал Зеленского»


    Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе

    рынок авиаперевозок


    Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

    зависимость от запада


    Глеб Простаков: Украина поссорилась почти со всеми соседями

    политика сплочения


    Олег Хавич: Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

    отвержение зла


    Сергей Худиев: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

    на ваш взгляд


    Нужно ли возродить дворянские титулы в России?

    Ущерб от ледяного шторма в Приморье составил 266 млн рублей

    26 ноября 2020, 10:03

    Текст: Алина Назарова

    Ущерб от ледяного дождя в Приморском крае, по предварительным данным, составил 266 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на оперативный штаб края по ликвидации ЧС.

    «В Приморье продолжается проведение аварийно-восстановительных работ после прохождения циклона. … Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 миллионов рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 миллионов рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ», – сообщает правительство Приморского края.

    В настоящее время режимы чрезвычайных ситуаций муниципального характера действуют в Артемовском, Владивостокском городских округах, Надеждинском, Яковлевском и Михайловском районах.

    Для ликвидации последствий ЧС привлекались более 2,1 тыс. специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края, задействовано более 300 человек, более 200 единиц техники.

    «Помощь оказали наши соседи по Дальнему Востоку. В Приморский край было доставлено пять резервных источников питания каждый мощностью 120 кВт и один мощностью 200 кВт: три – из Хабаровска, один – из Еврейской автономной области, два – из Амурской области», – отметили в оперштабе.

    После обращения Олега Кожемяко в федеральный центр для восстановления электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов во Владивосток бортами МЧС были доставлены из Росрезерва восемь резервных источников питания, еще два направили из Росрезерва Приморья.

    Напомним, 19 ноября из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. 21 ноября новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. 

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •