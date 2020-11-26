Ущерб от ледяного шторма в Приморье составил 266 млн рублей

Ущерб от ледяного дождя в Приморском крае, по предварительным данным, составил 266 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на оперативный штаб края по ликвидации ЧС.

«В Приморье продолжается проведение аварийно-восстановительных работ после прохождения циклона. … Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 миллионов рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 миллионов рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ», – сообщает правительство Приморского края.

В настоящее время режимы чрезвычайных ситуаций муниципального характера действуют в Артемовском, Владивостокском городских округах, Надеждинском, Яковлевском и Михайловском районах.

Для ликвидации последствий ЧС привлекались более 2,1 тыс. специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края, задействовано более 300 человек, более 200 единиц техники.

«Помощь оказали наши соседи по Дальнему Востоку. В Приморский край было доставлено пять резервных источников питания каждый мощностью 120 кВт и один мощностью 200 кВт: три – из Хабаровска, один – из Еврейской автономной области, два – из Амурской области», – отметили в оперштабе.

После обращения Олега Кожемяко в федеральный центр для восстановления электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов во Владивосток бортами МЧС были доставлены из Росрезерва восемь резервных источников питания, еще два направили из Росрезерва Приморья.

Напомним, 19 ноября из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. 21 ноября новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить.