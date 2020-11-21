Новая авария на ЛЭП оставила без света более 60 тыс. жителей Приморья

Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья, где проживают более 60 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идет на Хасанский район)», – приводит текст сообщения ТАСС.

В Надеждинском районе проживают более 38 тыс. человек, в Хасанском – более 30 тыс. Власти Надеждинского района сообщают, что в муниципалитете уже работают бригады ДРСК, казаки и лесоохрана. Ожидается возобновление подачи электроэнергии до вечера 21 ноября.

Напомним, 19 ноября большая часть Владивостока осталась без отопления и света.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго России, без теплоснабжения остаются около 23 тыс. жителей Приморского края, еще 158 тыс. человек лишены доступа к электричеству.