В Кремле заявили о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье

Власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией. Руководство региона прикладывает все возможные усилия для того, чтобы справиться. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы», – передает ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля указал, что «ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ». «Эти последствия до сих пор ощущаются, много людей в городе страдают от этого. Но работа ведется круглосуточно, в городе все это видят. Кроме того, правительство РФ принимает меры, создана специальная комиссия, и МЧС активно работает, туда перебрасываются энергоустановки», – пояснил он.

«Сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать», – подчеркнул Песков.

В четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.