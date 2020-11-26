Мишустин призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций

Министры должны лично вылетать на места чрезвычайных происшествий для оперативной помощи пострадавшим, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Заслушав доклад главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о ликвидации последствий аномального циклона в Приморье, Мишустин попросил министра держать завершение работ под личным контролем, передает ТАСС.

«Еще хотел бы сказать всем коллегам на будущее: прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям», – сказал премьер.

Напомним, 19 ноября из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. 21 ноября новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить.