Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за COVID-19 Группа «Чиж & Co» провела несогласованный концерт в Петербурге 30 ноября 2020, 05:54 Текст: Антон Антонов

В Санкт-Петербурге состоялся несогласованный концерт группы «Чиж & Co», концерт прошел с нарушением санитарных норм по коронавирусу, сообщил комитет по культуре. Концерт устроили в клубе «А2», хотя «организаторам было отказано в согласовании». Выездная проверка выявила нарушения эпидемиологических правил противодействия распространению коронавируса. Были составлены протоколы, зафиксировавшие допущенные нарушения, передает РИА «Новости». Накануне комитет сообщил, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса.

