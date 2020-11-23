В церкви в Калифорнии зарезали двух человек

Два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован, сообщил мэр города Сэм Ликкардо.

«Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви... Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них», – передает РИА «Новости» слова мэра города.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

Напомним, в декабре 2019 года в результате стрельбы в церкви в американском Техасе погибли нападавший и два сотрудника службы охраны.