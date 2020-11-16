Историк Соколов подал иск к Первому каналу из-за программы Собчак

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, подала иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак и бывшей возлюбленной Соколова Екатерины Пржигодзкой.

«Сегодня мной был подан иск в Петроградский районный суд к Пржигодзкой и Первому каналу с требованием опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности сведения о пытках и избиении гражданки Пржигодзкой, якобы совершенные Соколовым в 2008 году», – передает РИА «Новости» слова адвоката историка Александра Торгашева.

«Действуя от имени своего доверителя, я также прошу в иске удалить данный выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой и Первого канала по одной тысячи рублей в счет компенсации морального вреда», – сказал адвокат.

Напомним, в октябре Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Пржигодзкая на процессе по делу Соколова рассказывала о побоях, нанесенных ей историком в 2008 году. Она утверждала, что, узнав о ее решении расстаться с ним, Соколов «вел себя агрессивно и очень жестоко», привязал к стулу, бил, «включил утюг в розетку и стал угрожать убийством», стал душить, причем «все это происходило при свечах». Сам Соколов опроверг заявление Пржигодзкой.