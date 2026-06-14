Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута

Tекст: Ольга Иванова

Авиация Израиля нанесла удары по району Гбейри, расположенному в южном пригороде Бейрута, передает РИА «Новости». По предварительной информации, жертвой атаки стал один человек, еще несколько мирных жителей пострадали.

«Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые», – сообщил источник агентства в ливанской службе скорой помощи.

Уточняется, что снаряды попали в две квартиры жилого дома. Израильская армия подтвердила факт атаки, заявив, что целью удара был командный штаб движения «Хезболла» в указанном районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

Неделей ранее военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в этом же районе.

Власти Ирана пообещали жестко ответить на обстрелы ливанской столицы.