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Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута
Израильские военные атаковали южный пригород ливанской столицы, в результате чего погиб как минимум один человек и несколько получили ранения.
Авиация Израиля нанесла удары по району Гбейри, расположенному в южном пригороде Бейрута, передает РИА «Новости». По предварительной информации, жертвой атаки стал один человек, еще несколько мирных жителей пострадали.
«Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые», – сообщил источник агентства в ливанской службе скорой помощи.
Уточняется, что снаряды попали в две квартиры жилого дома. Израильская армия подтвердила факт атаки, заявив, что целью удара был командный штаб движения «Хезболла» в указанном районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.
Неделей ранее военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в этом же районе.
Власти Ирана пообещали жестко ответить на обстрелы ливанской столицы.