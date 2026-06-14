Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.3 комментария
Al Hadath: Израиль убил командира «Хезболлы» в Бейруте с помощью авиаудара
Воздушная атака на штаб шиитского движения на южной окраине Бейрута привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы», сообщают СМИ.
Израильские самолеты нанесли удар по южной окраине ливанской столицы, погиб один из военных руководителей шиитской организации, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Имя убитого на данный момент не раскрывается.
Целью атаки стало пятиэтажное здание в районе Гобейри, где якобы располагался штабной офис «Хезболлы».
Уничтоженный командир занимался организацией оперативной связи. В его обязанности входила координация взаимодействия между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.
Ранее в воскресенье Израиль нанес удары по пригородам Бейрута.
В мае армия Израиля подтвердила ликвидацию командира элитного спецподразделения «Радван» Ахмеда Али Балута.