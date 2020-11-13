Минобороны опубликовало видео воздушного боя истребителей Су-35С

Министерство обороны показало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.

В описании ролика, размещенного на YouTube, говорится, что «летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника».

Отмечается, что экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.

Ранее сообщалось, что Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С.