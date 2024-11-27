Депутаты предложили освободить от НДФЛ выплаты за больничный лист

В Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по больничному от НДФЛ для граждан России

Tекст: Денис Тельманов

В пресс-службе партии 'Справедливая Россия – За правду' сообщили, что председатель партии Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплат за больничный лист.



По словам Миронова, в 2023 году сумма таких пособий составила 600 млрд рублей, с которых гражданам пришлось выплатить налог. Миронов отметил, что изменения в Налоговый кодекс помогут устранить противоречие, касающееся налогообложения таких выплат. Законопроект предлагает исключить пособия по временной нетрудоспособности из списка облагаемых налогом выплат.

ТАСС передает, что в пояснительной записке к законопроекту указано: пособие по временной нетрудоспособности следует рассматривать как компенсацию, а не доход. Это пособие выплачивается в случаях утраты трудоспособности из-за болезни, ухода за больным, карантина ребенка или долечивания после стационарного лечения.

Александр Ремезков подчеркнул, что временно нетрудоспособные люди и так лишены возможности получать обычный заработок, а налогообложение этих пособий уменьшает размер их законной компенсации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские граждане могут вернуть часть уплаченного подоходного налога, потраченного на медицинские услуги и лекарства, назначенные лечащим врачом, при этом базовый размер вычета ограничен суммой в 120 тыс. рублей на 2024 год, а максимальная сумма возврата за три года составляет 46,8 тыс. рублей.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что условия льготной семейной ипотеки со ставкой шесть процентов сохранятся, а финансирование программы будет полностью обеспечено. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан, оформивших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты подоходного налога с материальной выгоды от экономии на процентах.

