Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.4 комментария
Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищныи кредитом
Путин освободил от НДФЛ заемщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан России, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам.
Льгота распространяется на кредиты и займы для строительства и приобретения жилья, земельных участков под жилье и участков для индивидуального жилищного строительства, а также на рефинансирование таких кредитов, сообщает РИА «Новости».
Для получения льготы необходимо выполнение двух условий. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Кроме того, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.
Материальная выгода, освобождаемая от НДФЛ, возникает, если проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, но некоторые положения имеют другие сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе разработали законопроект, который предполагает снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от налога на доходы физических лиц с пяти до трех лет, что должно помочь повысить мобильность населения в стране.