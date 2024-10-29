Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищныи кредитом

Путин освободил от НДФЛ заемщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит

Tекст: Ольга Иванова

Льгота распространяется на кредиты и займы для строительства и приобретения жилья, земельных участков под жилье и участков для индивидуального жилищного строительства, а также на рефинансирование таких кредитов, сообщает РИА «Новости».

Для получения льготы необходимо выполнение двух условий. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Кроме того, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.

Материальная выгода, освобождаемая от НДФЛ, возникает, если проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, но некоторые положения имеют другие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе разработали законопроект, который предполагает снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от налога на доходы физических лиц с пяти до трех лет, что должно помочь повысить мобильность населения в стране.

