Дума предложила сократить срок для освобождения от НДФЛ до трех лет

Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

Tекст: Денис Тельманов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.



В случае, если недвижимость получена в наследство или по договору дарения от члена семьи, срок будет составлять один год вместо трех.

Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев Нилов предлагает уменьшить минимальный срок владения до двух лет, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

По мнению Нилова, действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. Он подчеркнул, что переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через пять лет после покупки.

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