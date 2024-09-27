Риелтор допустил снижение цен на новостройки в России на 10% из-за скидок в IV квартале

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в России к концу 2024 года возможно снижение цен на новостройки благодаря скидкам, традиционно предоставляемым в четвертом квартале, передает радио Sputnik.

Чурилов отметил, что если семейная ипотека не будет доступна, застройщики могут прибегнуть к новым методам стимулирования продаж.

В частности, это могут быть послабления в программах рассрочки и субсидирование, однако такие услуги будут преимущественно касаться менее ликвидных объектов.

По прогнозам риелтора, снижение стоимости квартир в новостройках не превысит 10% от текущих ценовых показателей.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, приведет ли шторм на рынке нового жилья к падению цен.