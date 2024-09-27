  • Новость часаРоссийские войска освободили Мариновку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции
    Западные СМИ сообщили о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Назван будущий премьер-министр Японии
    Родители погибших под Красноярском детей не проветрили дом после дихлофоса
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 14:14 • Новости дня

    Риелтор допустил снижение цен на новостройки в России

    Риелтор допустил снижение цен на новостройки в России на 10% из-за скидок в IV квартале

    Tекст: Александра Юдина

    До конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки, которое может составить до 10%, сообщил РИАМО глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

    По его словам, в России к концу 2024 года возможно снижение цен на новостройки благодаря скидкам, традиционно предоставляемым в четвертом квартале, передает радио Sputnik.

    Чурилов отметил, что если семейная ипотека не будет доступна, застройщики могут прибегнуть к новым методам стимулирования продаж.

    В частности, это могут быть послабления в программах рассрочки и субсидирование, однако такие услуги будут преимущественно касаться менее ликвидных объектов.

    По прогнозам риелтора, снижение стоимости квартир в новостройках не превысит 10% от текущих ценовых показателей.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, приведет ли шторм на рынке нового жилья к падению цен.

    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


    Коментарии (33)
    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Коментарии (15)
    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Коментарии (20)
    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

    Коментарии (10)
    27 сентября 2024, 02:21 • Новости дня
    Банки заморозили 30 тыс. счетов за день по новому закону о возврате средств

    Банки России заблокировали 30 тыс. счетов в первый день действия нового закона

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день действия нового закона о возврате средств банки заблокировали 30 тыс. счетов, в целях предотвращения мошенничества при переводах.

    По данным, опубликованным РБК, в первый же день вступления в силу нового закона о возврате средств в рамках борьбы с кражами с банковских счетов граждан, кредитные организации в России заморозили 30 тыс. счетов.

    Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что это связано с требованиями возвращать клиентам средства, если банк допустил перевод на мошеннический счет.

    Новый закон, вступивший в силу 25 июля 2024 года, предусматривает, что банки обязаны возвращать украденные средства в случаях, когда перевод был произведен на счет, указанный в специальной базе ЦБ. База данных составляется на основе информации, передаваемой банками и другими платежными операторами, и включает информацию о подозрительных операциях.

    Кроме того, банки теперь блокируют на два дня подозрительные операции, чтобы удостовериться в добровольности переводов. Ежедневно системно значимые банки «охлаждают» около 20 тыс. переводов. Некоторые клиенты не всегда понимают причины таких блокировок и обращаются в банки за разъяснениями.

    Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина рассказала о проблемах легальных клиентов, чьи данные могли быть использованы мошенниками для открытия счетов. Она предложила улучшить механизм исключения из базы данных мошеннических переводов, чтобы у клиентов была возможность подтвердить свою личность в обслуживающем банке. Уваров отметил, что это обсуждение возможно, но делать выводы о необходимости изменений в законе пока рано.

    В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, осуществив 1,17 млн операций. Банки вернули только 8,7% украденных средств. По сравнению с 2022 годом количество мошеннических операций увеличилось на треть, однако было предотвращено хищений на сумму 5,8 трлн рублей.

    Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова

    Посол Гармонин: Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова через Альпы из-за конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кантональные власти Ури в Швейцарии попытались помешать празднованию Россией 225-летия похода генерала Александра Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин.

    Первоначально власти сочли нецелесообразным проводить мероприятие, но после повторного обращения согласились при условии, что церемония будет ограничена по времени и числу участников, сообщил Гармонин, передает РИА «Новости».

    Мероприятие должно было длиться не более 20 минут, с участием не более пятнадцати человек, без прессы, речей и музыкального сопровождения. Дополнительно требовалось предоставить список имен участников и номерных знаков автомобилей. Однако российская сторона настояла на участии более двадцати человек, предоставив только список машин.

    «Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям», – сказал Гармонин.

    Дипломат добавил, что после официальной части к мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и граждане Швейцарии, а также жители Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.

    Русский генерал Александр Суворов в 1799 году возглавил поход через швейцарские Альпы в ходе войн второй коалиции против Франции. Несмотря на сложные условия и тяжелые потери, он сумел преодолеть перевалы и сразиться с французскими войсками. Памятник в Андерматте был установлен в 1898 году и символизирует исторические связи между Россией и Швейцарией.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Блинкен высказался об обновлении ядерной доктрины России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Этот шаг Москвы «абсолютно безответственен» на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, заявил Блинкен в интервью MSNBC, передает Reuters. Кроме того, весь мир сейчас якобы говорит о «необходимости большего разоружения и нераспространения», добавил он.

    Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

    Коментарии (8)
    26 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лидер Экваториальной Гвинеи пригласил российский бизнес в страну

    Лидер Экваториальной Гвинеи Мбасого призвал российских предпринимателей к сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на активное участие российского бизнеса в экономических проектах своей страны.

    Мбасого отметил, что ждет российских предпринимателей в Экваториальной Гвинее для участия в различных экономических проектах, подчеркнув, что страна готова к сотрудничеству в сферах, которые интересны компаниям из России, передает ТАСС.

    «В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили стабилизацию энергорынков.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    Два дрона сбиты ПВО в Ростовской области

    В районе Новошахтинска ПВО уничтожила два беспилотника, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Новошахтинска Ростовской области силы ПВО сбили еще два беспилотника, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, передает ТАСС. Губернатор региона заявил, что подразделения ПВО продолжают эффективно работать по уничтожению воздушных угроз.

    Голубев уточнил, что на данный момент были сбиты два беспилотных летательных аппарата, и по оперативной информации, ни пострадавших, ни разрушений в результате инцидента нет. Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

    Ранее в регионе также фиксировались случаи атак беспилотников, и региональные власти ведут постоянный мониторинг воздушной обстановки, чтобы обеспечить безопасность населения.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородом.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

    Минобороны России заявило об освобождении Украинска и Лесовки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России поздравил военнослужащих с освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в ДНР, подчеркнув их храбрость и отвагу в боевых действиях.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным освобождением населенных пунктов Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС.

    В своем обращении он отметил мужество и стойкость солдат, проявленные в ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины.

    Министерство обороны России сообщило о том, что Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, которая участвовала в освобождении данных территорий.

    В Минобороны отметили, что в ходе специальной военной операции соединение выполняет задачи на наиболее сложных направлениях.

    «Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной Республики. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – заявили в ведомстве.

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»

    Сенатор Климов: Запад отвергнет инициативу Глобального Юга «Друзья мира» по Украине

    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива «Друзья мира», скорее всего, будет отвергнута западными политиками, потому что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу для разрешения конфликта вокруг Украины.

    «Пекин и Бразилиа ранее представили свой «мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Предложения этих государств базируются на более разумных подходах, в отличие от неприемлемой «формулы мира» Владимира Зеленского», – напомнил сенатор Андрей Климов.

    Он отметил, что дружественно настроенные по отношению к Москве страны понимают: «конфликт существует не сам по себе и устроен сложнее, чем это пытаются преподнести западные пропагандисты». «Предложения Китая и Бразилии формировались в том числе с учетом основополагающих национальных интересов России», – уточнил собеседник.

    Разумеется, это вызывало недовольство у украинского руководства. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский резко критиковал и называл деструктивными китайский и бразильский планы. По прогнозам Климова, такую же реакцию встретит со стороны Киева и платформа «Друзья мира».

    «Важно учитывать, что Украина несамостоятельна. Оценка киевских властей будет ретранслировать позицию Вашингтона и Лондона. Хотя я допускаю, что последуют какие-то импровизации самого Зеленского», – считает собеседник.

    По его прогнозам, в США и Британии инициатива стран Глобального Юга не найдет поддержки. «Западные политики отвергнут идею с платформой «Друзья мира» по многим причинам. В том числе и из-за того, что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику», – уточнил парламентарий.

    Москва же приветствует миротворческие усилия. «Если Китай, Бразилия и страны Глобального Юга собирается конструктивно поработать – пусть действуют. Однако нам, прежде всего, следует рассчитывать на самих себя, а также продолжать работать для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках СВО», – заключил Климов.

    Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

    По словам министра, «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Инициатива, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

    Между тем Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», – сказал он и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Лавров обсудил с узбекским коллегой межэтническую нетерпимость

    Главы МИД России и Узбекистана обсудили на ГА ООН противодействие межэтнической нетерпимости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов на встрече в рамках Генассамблеи ООН обсудили важность борьбы с межэтнической нетерпимостью.

    На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы международного взаимодействия, передает ТАСС. Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам противодействия межэтнической нетерпимости.

    Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты обсудили необходимость усиления сотрудничества в этой области. Лавров и Саидов выразили обеспокоенность ростом подобных проявлений в мире и подчеркнули важность совместных усилий по их предотвращению.

    Как отметила Захарова, стороны также обсудили другие аспекты двусторонних отношений и международной повестки дня. Однако ключевым вопросом встречи стала именно проблема межэтнической нетерпимости, требующая особого внимания со стороны международного сообщества.

    Коментарии (4)
    Главное
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Лукашенко пригрозил применить ядерное оружие при нападении НАТО
    Штаб НАТО решили разместить у границы России в Финляндии
    Маск заявил о промышленном превосходстве Китая над США
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    Космонавт Кононенко раскрыл секрет чихания в скафандре
    Новосибирские ученые научили моль утилизировать пластик

    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Природная катастрофа наводит польские власти на «русский след»

    Польша подводит итоги крупнейшей за десятилетия природной катастрофы, нанесшей стране колоссальный урон. Крестьяне разорены, на борьбу с мародерами брошена армия, но польские власти видят проблему вовсе не в этом. По их мнению, стихийное бедствие стало предметом для «российской дезинформации», а виновниками наводнения являются простые бобры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............