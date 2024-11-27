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Экс-мэр Томска обжаловал в Верховном суде приговор о злоупотреблении полномочиями
Экс-мэр Томска Иван Кляйн подал жалобу в Верховный суд на приговор о злоупотреблении полномочиями
Бывший мэр Томска Иван Кляйн обратился в Верховный суд России с жалобой на приговор о лишении свободы сроком на два года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщает ТАСС, бывший мэр Томска Иван Кляйн подал жалобу в Верховный суд РФ. Он оспаривает приговор о двух годах лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
«22 ноября 2024 года поступила жалоба Ивана Кляйна на приговор суда нижестоящей инстанции, по которому он был приговорен к 2 годам лишения свободы», – сообщили в суде. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Кляйн был арестован и временно отстранен от должности мэра в ноябре 2020 года. Его обвинение включало три эпизода, два из которых касались превышения должностных полномочий, а третий – незаконного участия в предпринимательской деятельности. 30 декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил его к двум годам колонии общего режима.
В январе 2024 года Кляйн был также приговорен к одному году колонии общего режима по другому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Обвинения и последующие приговоры вызвали широкий резонанс в обществе и были восприняты как важные прецеденты в борьбе с коррупцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Томска Иван Кляйн был арестован по делу о превышении должностных полномочий и его задержание прошло в жесткой манере с участием ФСБ. Кремль обратил внимание на жесткость задержания, предположив, что это связано с тяжестью обвинений. Суд приговорил экс-мэра Кляйна к одному году колонии по четвертому делу, но его освободили в зале суда из-за зачета времени под стражей и домашним арестом.