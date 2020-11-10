Кремль дал оценку прекращению войны в Карабахе

Прекращение конфликта в Нагорном Карабахе стало победой народов Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война. Для того, чтобы война остановилась, и для того, чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован и в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана об этом не говорится.

«Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – заявил Песков.

Также он подчеркнул важность пункта, где говорится, что беженцы вернутся в свои дома. «И все это будет под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. будет производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», – сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что в заявлении по Карабаху не уточняется статус региона, поскольку надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН.

Ранее был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.