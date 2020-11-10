Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиции

Начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян встретился с лидерами оппозиционных партий республики «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн», которые выразили «безоговорочную поддержку» военным Армении и армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха), сообщила пресс-служба партии «Родина».

«Начальник Генштаба встретился с лидерами партий «Процветающая Армения», «Родина», «Дашнакцутюн». В ходе встречи обсуждалась сложившаяся в стране ситуация», – передает РИА «Новости» сообщение партии.

Согласно заявлению, стороны отметили важность сохранения стабильности в республике и избежания потрясений.

«Мы призываем наш народ сохранять спокойствие. Мы все еще находимся в состоянии войны. Политические партии выражают безоговорочную поддержку Вооруженным силам Армении и Армии обороны Арцаха», – подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что партии намерены проконсультироваться с партиями-партнерами и в ближайшие часы выступить с предложениями по урегулированию сложившейся ситуации.

Ранее во вторник недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль. Минобороны Армении в свою очередь подтвердило готовность выполнять условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.