Минобороны Армении подтвердило прекращение огня в Карабахе

Министерство обороны Армении заверило в готовности выполнять условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Министерство обороны Республики Армения [РА] объявляет, что (...) Вооруженные силы РА совместно с Вооруженными силами России будут выполнять условия трехстороннего соглашения, достигнутого премьер-министром Армении [Николом Пашиняном] и президентами Азербайджана и России [Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным], о прекращении войны в Карабахе», – приводит текст заявления военного ведомства Армении ТАСС.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.

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