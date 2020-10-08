Тела трех украинских военных найдены в Житомирской области

Украинская полиция обнаружила в Житомирской области тела трех военнослужащих за пределами воинской части, признаков насильственной смерти нет, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы области и Андрушовское отделение полиции», – сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Телесных повреждений у военнослужащих выявлено не было, отметили в полиции.

По данным ведомства, умершими оказались 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей, а также 21-летний военнослужащий из Черновцов. Все они проходили службу по контракту.

«Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия», – добавили в полиции.

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