Сотрудницу посольства США в Киеве забили до смерти

Сотрудница посольства США в Киеве с травмой головы скончалась в среду в больнице, сообщила национальная полиция города.

Женщину с травмой головы нашли в зоне железнодорожных путей на улице Толбухина, в Шевченковском районе столицы, говорится в сообщении на сайте ведомства. По вызову приехали следователи, полицейские и представители других служб.

Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась. При осмотре у нее нашли удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Следователи составили портрет предполагаемого преступника: 30-40 лет, рост 190-200 сантиметров, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки, футболку, у него темные волосы, коротко стриженные с боков.