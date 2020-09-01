Мужчину с гранатой задержали у офиса Зеленского

Полиция Киева задержала вооруженного гранатой мужчину в правительственном квартале, в непосредственной близости к зданию офиса президента Украины, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

«В правительственном квартале столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что задержание произошло на улице Банковой, на которой расположено здание офиса главы государства.

Ранее мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Сотрудники украинского спецназа обезоружили его.

Напомним, 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.